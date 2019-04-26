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  3. Damien Comolli, Gary Cahill transferi için girişimlere başladı

Damien Comolli, Gary Cahill transferi için girişimlere başladı

Damien Comolli, Gary Cahill transferi için girişimlere başladı

Gary Cahill’in menajeriyle görüşen Damien Comolli, 2 yıllık sözleşme ve imza parası teklif etti.

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Önümüzdeki sezon için stoper arayışlarını sürdüren hatta iki stoper takviyesi yapması planlayan Fenerbahçe, ses getirecek bir isim için düğmeye bastı. Chelsea ile olan sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Gary Cahill için sportif direktör Damien Comolli devreye girdi.

2 YILLIK SÖZLEŞME ÖNERİLDİ

Cahill'in menajeri ile görüşen Comolli 2 yıllık sözleşme ile birlikte imza parası da teklif etti. Comolli'nin Cahill için İngiltere'ye de gideceği burada da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

61 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

34 yaşındaki yıldız stoper ile Inter ve Roma kulüplerinin de ilgilendiği daha önce yazılıp çizilmişti. Fenerbahçe 61 kez İngiltere Milli Takım forması giyen Cahill'i transfer ederse önemli bir eksiği de kapatmış olacak.

(Takvim)

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