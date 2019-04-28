Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9413
  • 6,6288
  • 245.605
  • 94.783
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Damien Comolli, Cristian Zapata'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı

Damien Comolli, Cristian Zapata'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı

Damien Comolli, Cristian Zapata'nın menajeriyle ilk görüşmeyi yaptı

Fenerbahçe’nin bir süredir çok istediği Kolombiyalı stoper Cristian Zapata için harekete geçildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre sportif direktör Comolli, Milan’la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zapata için bağlı olduğu menajerlik şirketinin patronu Massimo Italiani bir araya geldi. 32 yaşındaki Kolombiyalı stoperle Flamengo’nun da ilgilendiği iddia edildi. Bu sezon 19 maçta forma giyen Zapata 1 gol attı.

(Güneş)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü şarkıcı baba oldu!
Çağla Şıkel isyan etti! Eleştirilere sert yanıt
Deniz Seki'nin son hali şok etti!
Beşiktaş'taki zincirleme kazadan Sibel Can şikayetçi olmadı
Kıvılcım Ural: Kızım bana uğurlu geldi
Tunceli´de araçların önüne yatan sokak köpeğini bir genç kız ikna ederek yoldan uzaklaştırdı. İsmi ö

Yolda yatan köpeği araç çarpmadan kaldırmak için ikna etmeye çalışan genç kız kamerada

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dilan Çıtak Tatlıses'ten İbrahim Tatlıses açıklaması: 13 yaşındayken şüphelendim

Tehditleri Songar bertaraf edecek