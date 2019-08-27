Belhanda ve Seri, Fenerbahçe'nin de istediği Dalbert'i Galatasaray'da oynamaya ikna etti

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Nagatomo’nun yerine İnter’de fazla forma şansı bulamayan ve Conte’nin gözden çıkardığı Dalbert’e talip olan Galatasaray, Brezilyalı yıldız için karşısında Fenerbahçe’yi buldu.
BELHANDA VE SERİ DALBERT'İ GALATASARAY'A ÇAĞIRDI
2017’de Nice’ten Serie A devine 21 milyon euro’ya transfer olmasına rağmen İtalya’da aradığını bulamayan Dalbert’i Galatasaray’ın yanı sıra Fenerbahçe ve eski kulübü Nice’in istediği belirtilirken, oyuncu için Seri’yle Belhanda’nın araya girdiği ifade edildi. 2016-17 sezonunda Lig 1’i 3.sırada bitiren Nice kadrosunda yer alan Belhanda – Seri - Dalbert üçlüsünün bu sefer Galatasaray’da yollarının kesişeceği bildirilirken 25 yaşındaki yetenekli futbolcunun da sarı kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı kaydedildi.
Fransa’dan ayrıldıktan sonra İnter’de 1,5 sezonda 28 maçta forma giyen Dalbert Herique’nin hem Belhanda ve Seri faktörü, hem de Şampiyonlar Ligi opsiyonu sebebiyle Cimbom’a gelmeyi istediği anlaşılırken, İnter’in bu transferde herhangi bir zorluk çıkarmayacağı vurgulandı.
Beşiktaş’ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Burak Yılmaz, İtalyan ekibi Bologna ile anlaşan Gary Medel ile ilgili veda paylaşımı yaptı. Ardından Şilili futbolcu sabah idmanı sonrası takım arkadaşları, teknik heyet ve personelle vedalaştı. Medel eşyalarını toplayarak tesislerden ayrıldı ve İtalya'nın yolunu tuttu.
Galatasaray’ın talip olduğu sol bek Dalbert için Fenerbahçe de devreye girdi ancak Brezilyalı futbolcunun Nice’ten takım arkadaşları olan Belhanda ve Seri, 25 yaşındaki futbolcuyu Sarı-Kırmızılılarda oynamaya ikna etti.
Mahkeme, yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebinin kabulüne hükmetti. Tedbir kararı kalkana dek Galatasaray Genel Kurulu, yönetimi olağanüstü seçime davet edemeyecek.
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Koudou, bugünkü antrenmanın son bölümünde sakatlanarak idmanı yarıda bıraktı.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak’ın kendileriyle görüşmeden doğrudan Radamel Falcao ile temas kurmasına kızan Fransız kulübü Monaco'nun 2. Başkanı Oleg Petrov, “5 milyon Euro verecekler. Aksi halde Falcao hiçbir yere gidemez” dedi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.