Daha maç bitmeden hesabını kestiler! 'Bir halt olmadı, yalancının teki'

Levent GÜLTEKİN / AksamSpor

A Milli Takımımızın Fransa’yı 2-0 yenmesinin ardından tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş futbolseverlerden ne kadar övgü ve tebrik alıyorsa, Güneş’ten önce görevde olan Mircea Lucescu ise bir o kadar eleştiri yağmuruna tutuluyor.

"DEMEK Kİ SORUN YABANCI TEKNİK ADAMDA!"

Türkiye’nin başında çıktığı 8 maçta sadece 2 galibiyet alan ve sahadan 5 kez mağlubiyetle ayrılan Lucescu, UEFA Uluslar Ligi’nde milli takımı kümeye düşürürken, Rumen hocanın her hezimetin ardından ‘Yabancı kuralını’ öne sürmesi sabırları taşırmıştı. Dün gece Fransa karşısında alınan tarihi galibiyetin ardından Lucescu’ya göndermelerde futbol yorumcuları 74 yaşındaki teknik direktörün bahanelerini (Türk futboluna yabancı sınırı gelmeli, oynatacak oyuncu bulamıyorum) hatırlatarak ‘Demek ki sorun senmişsin Lucescu’ analizinde bulunurlarken, ay yıldızlılarımızın oynadığı futbol ‘Karanlıktan aydınlığa’ övgülerini aldı.

"LUCESCU YALANCIYDI"

Türkiye Milli Takımı’ndaki başarısızlığından dolayı Süper Lig devlerinin de gözünden düşen Mircea Lucescu hakkında çarpıcı ifadeler kullanılırken, bu ifadeler arasında Erman Toroğlu’nun “Dünya Kupası'nı kazanan bir takımı yeniyoruz. Türkiye'de yerli ve yabancı oyuncu tartışması var. Bizim yerli oyuncularımızın ne olduğunu gördü insanlar. Bugün de eksik vardı kadromuzda. Fransa'nın doğru düzgün atağı yok. Lucescu'dan bir halt olmadı. O yalan söylüyordu, insanları aldatıyordu.” Sözleri spor kamuoyunda takdir topladı.