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  3. Daha göreve yeni gelmişti! Beşiktaş'ta flaş Abdullah Avcı gelişmesi

Daha göreve yeni gelmişti! Beşiktaş'ta flaş Abdullah Avcı gelişmesi

Daha göreve yeni gelmişti! Beşiktaş'ta flaş Abdullah Avcı gelişmesi

Yaklaşık 5 aydır paralarını alamayan futbolcu ve personellerin durumu Abdullah Avcı'yı bir hayli rahatsız etti.

TM Dijital Haber Merkezi

Şenol Güneş’in milli takımla anlaşmasının ardından Abdullah Avcı ile yeniden bir sayfa açan Fikret Orman’ın yaklaşık 5 aydır futbolcuların ve personellerin maaşını ödeyemediği belirtilirken, takım içerisinde duruma tepki gösteren Quaresma ve Vida’nın alacakları için kulübe ihtar çektiği öğrenildi.

KULÜPTE HUZURSUZLUK HAD SAFHADA

Yıldız futbolcuların serbest kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Beşiktaş’ta maddi anlamda çözülmeyi bekleyen birçok problemin üst üste yığıldığı haberleri gelirken, daha göreve yeni başlayan tecrübeli teknik adam Abdullah Avcı’nın süreçten bir hayli rahatsız olduğu iddia edildi. Kulübe gelir gelmez acı bir tabloyla karşı karşıya kalan Avcı yapılması beklenen transferler için beklemeye geçerken, uzun süredir maaş alamayan futbolcuların şu anda menajerlerine talimat verip yeni takım arayışlarına geçtiği bildirildi.

DARBOĞAZDAN SATARAK KURTULACAKLAR

Şu anda Avrupa piyasasında bonservis bedeli olarak en fazla ilgi gören futbolculardan Burak Yılmaz, Vida, Medel, Dorukhan Toköz gibi yıldızlar için resmi teklifler beklenirken, Fikret Orman’ın Medel’i 7, Dorukhan’ı 12, Vida’yı ise 10 milyon euro’ya bırakacağı düşünülüyor. 

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