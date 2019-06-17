Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8696
  • 6,5943
  • 252.012
  • 91.880
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cyle Larin, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Cyle Larin, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Cyle Larin, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Cyle Larin, siyah beyazlı kulüpte istediği forma şansını bulamaması nedeniyle ayrılık kararı aldı ve yönetime bunu iletti.

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ancak sezon başında ortaya koyduğu futbol ile hayal kırıklığı yaratan 24 yaşındaki futbolcu Clyle Larin, kendine kulüp aramaya devam ediyor. Beşiktaş'ta yedek kalmak yerine sürekli oynayabileceği kulüplere gitmek isteyen Kanadalı oyuncu, yıllık ücretinin ödenmesi halinde, kiralık gitmeyi kabul ettiği bildirildi.

Borçsuzluk kağıdına zor ikna edilerek imza atan Larin, Hollanda ve Belçika liglerinde oynamak istediğini yönetime ilettiği bildirildi.

KARTAL, FORVETİNİ ARIYOR

Cyle Larin'in yanı sıra Mustafa Pektemek ile de yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Güven Yalçın'ın yanına bir forvet takviyesi daha yapılması bekleniyor.

(Fotomaç)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Gökhan Töre ile Esra Bilgiç'ten beklenmedik haber
Evlilik sorusuna şaşırtan yanıt
Dedesi de uyarmış: Oyuncularla eğlenilir, evlenmez
Yılmaz Erdoğan babasının fotoğrafını paylaşınca...
Kenan Doğulu'dan boşanma sorusuna dikkat çeken yanıt

Binali Yıldırım´dan İmamoğlu´na: Veri Kopyalama İşi, Bir FETÖ Taktiğidir

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Van'da hayran bırakan dolunay

Bursa'da kan donduran görüntü