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  3. Cyle Larin, Belçika'da şov yapmaya devam ediyor

Cyle Larin, Belçika'da şov yapmaya devam ediyor

Cyle Larin, Belçika'da şov yapmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta istenen performansı gösteremeyen Larin, Belçika'da parlamaya devam ediyor.

Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca isteneni veremeyen Cyle Larin, kiralandığı Zulte Waregem'de saymaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.

Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

İki sezon önce MLS takımlarından Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan, ardından bu sezon başında da Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in sezon sonunda siyah - beayzlı takıma geri dönmesi bekleniyor.


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