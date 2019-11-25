Cyle Larin, Belçika'da şov yapmaya devam ediyor

Beşiktaş'ta oynadığı süre boyunca isteneni veremeyen Cyle Larin, kiralandığı Zulte Waregem'de saymaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın 2.5 milyon euro opsiyonla Zulte Waregem' e kiraladığı Kanadalı forvet, önceki gün yine golünü attı.

Şu ana kadar 16 maçta 7 gol 6 asist yaparak takımını sırtlayan Larin, Waregem'in deplasmanda Mechelen'i 2-0 yendiği maçta takımının ikinci golünü kaydetti.

İki sezon önce MLS takımlarından Orlando City'den Beşiktaş'a transfer olan, ardından bu sezon başında da Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in sezon sonunda siyah - beayzlı takıma geri dönmesi bekleniyor.