'Curry, tüm zamanların en iyi 20 oyuncusundan biri'

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin şu anda NBA'deki en iyi point guard olduğunu söyledi.

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin şu anda NBA'deki en iyi point guard olduğunu söyledi.

Sonrasında Tatum, bunu Curry için yüksek bir övgü ile destekledi ve tüm zamanların en iyi 20 oyuncusundan biri olduğunu belirtti.

Tatum, basketbol beceri koçu ve danışmanı Pep Stanciel ile Instagram canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Steph tüm zamanların en iyi 20 oyuncusundan biri. Steph oyunu değiştirdi. Artık orta mesafe şut atmanı istemiyorlar. Hep üçlük var."

Curry, 2015'te süperstarlığa yükselmiş ve kazandığı iki MVP ödülünün yanı sıra, o dönemden bu yıla kadar her NBA Finalleri serisinde yer alıp, bunların üçünü kazanmıştı.

(Sporx)