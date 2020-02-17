Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki Tottenham-Leipzig maçında düdük çalacak

SPOR GÜNDEMİ

Kadro dışı bırakıldı! Dev derbi öncesi beklenmedik karar Kadro dışı bırakıldı! Dev derbi öncesi beklenmedik karar Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Ali Koç'tan flaş karar! Az önce açıklandı Ali Koç'tan flaş karar! Az önce açıklandı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Rıdvan Dilmen şampiyonluk favorisini açıkladı Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez' 'Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına izin vermez' Fenerbahçe’nin efsane başkanı Ali Şen’in Başkan Erdoğan ile ilgili “Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez” dedi.

Yine Avrupa, yine ırkçılık! Yine Avrupa, yine ırkçılık! Portekiz 1’inci Futbol Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto maçında tribünlerden yapılan ırkçı tezahüratlara tepki gösteren Porto’nun Malili futbolcusu Moussa Marega, sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Fatih Terim'in derbide büyük ikilemi! Hangisi oynayacak? Fatih Terim'in derbide büyük ikilemi! Hangisi oynayacak? Sakatlığını tamamen atlatan Falcao, 2 maç sonra formasına kavuştu. Malatyaspor maçında 81’de oyuna giren Kolombiyalı yıldız, 1 net fırsat harcadı, 1 de gollük pas verdi. Fatih hoca, Fenerbahçe derbisinde Adem ile Falcao arasında bir seçim yapacak.