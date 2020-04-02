Cüneyt Çakır: 'Aslında futbolcu olmak isterdim'

TRT SPOR'a konuşan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, koronavirüs salgını için "Bu hastalığın şakası yok" dedi. İlk yönettiği Malatyaspor-Rizespor maçını unutamadığını belirten Çakır, hakkındaki asılsız haberlere de yanıt verdi.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, TRT SPOR'da yaıynlanan "Bir Zamanlar" programına özel açıklamalarda bulundu.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili konuşan Çakır, "Şu an dışarıda olmak zorunda olan vatandaşlarımız, sağlık çalışanlarımız var. Onları düşünerek, bizlerin evde kalması lazım. Bu hastalığın şakası yok. Bu süreci hep birlikte atlatacağız" dedi.

"Aslında futbolcu olmak istiyordum"

Cüneyt Çakır, futbola aşık biri olduğunu belirterek, "Ben aslında futbolcu olmak istiyordum. 10 yaşında Kartalspor'un altyapısında futbola başladım. Forvet mevkinde oynuyordum. Hakemlikte mütevazi olabilirim ama futbolculuğum için olmayacağım. İyi bir oyuncuydum, bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. 17 yaşımda bir sakatlık yaşadım ve 3-4 ay futbola ara vermek zorunda kaldım. Bu dönemde bir hakem kursu açıldı. Babam dolayı benim bu camiaya büyük bir sempatim vardı ve hakem olmaya karar verdim" şeklinde konuştu.

"Malatyaspor-Rizespor maçını unutamıyorum"

Süper Lig'de 340 üzerinde karşılaşmada görev yaptığını kaydeden Çakır, ilk yönettiği Malatyaspor - Rizespor maçını unutamadığını belirtti. Cüneyt Çakır, "İlk maçlar tabiki asla unutulmaz. Çok büyük bir heyecanla maça çlkmıştık. Ben hakemliğe başlarken şunu söyledim; elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

"Dünya Kupası'na gidemeyeceğim haberleri asılsız"

Tecrübeli hakem, hakkındaki asılsız haberlere de yanıt verdi ve "Dünya Kupası'na gidemeyeceğim haberleri asılsızdır, İtibar etmeyin" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını evde sürdürdüğünü kaydeden Çakır, "Uzun bir zaman da evden çıkmayacağım" dedi.