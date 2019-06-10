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  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu durumun takipçisi olacağız
10 Haziran 2019 Pazartesi 11:35 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:35

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu durumun takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu durumun takipçisi olacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda’da yaşadığı skandal tavır sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da maruz kaldığı muamele diplomatik nezakete ve sportmenliğe uygun değildi. Olanlardan sorumlu tüm yetkilileri kınıyorum. Bu durumun takipçisi olacağız."

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