Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9315
  • 6,5447
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan A Milli Takım'a tebrik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderliğini sürdüren A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Oktay, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Fransa deplasmanında azminizle, yüreğinizle oynadınız. İnanıyorum ki kalan iki maçı da kazanarak grup lideri olarak EURO 2020'ye gideceğiz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, paylaşımında, maçta attıkları golden sonra tribünlere giderek asker selamı veren futbolculara da "Milletimiz adına, Mehmetçik'imiz adına aldık selamınızı Milli Takım." mesajını iletti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
Hande Soral'dan romantik kutlama
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti
<p>PKK/PYD-YPG´li teröristler, İHA´larca tespit edilerek Türk Hava Kuvvetleri tarafından böyle imha

Teröristler Mühimmat İkmali Yaparken Böyle İmha Edildi!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

TSK, Münbiç sınırına takviye güç gönderiyor

MSB paylaştı! En yeni görüntü... Bebek katili teröristler böyle vuruldu