Cumhurbaşkanı örnek yol gösterici

AKŞAM
Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye’de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi. Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke durumundaki İspanya’da olup bitenlere karşılık, Türkiye’nin durumunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Juanfran, İspanya resmi haber ajansı EFE’ye şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’deki vakalar en çok İstanbul’da yoğunlaşmış durumda ve her şey yeterince kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde hiçbir şekilde tıkanma yok çünkü Türkiye’de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. Olağanüstü hal yok. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor.
BURADA ŞİDDET YOK, HIRSIZLIK YOK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın covid-19’dan en fazla etkilenenlere yardım için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na siyaset, futbolcu ve iş insanlarından büyük destek var. Cumhurbaşkanı, halktan bir çaba göstermelerini istedi. Ancak en güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Üstelik, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Türkiye’de olmaktan çok memnunum. Tesisler her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 4 kişilik gruplar halinde antrenman yapıyoruz.”
Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan oluşan en iyi 11'ini belirledi.
FENERBAHÇE'NİN ünlü futbolcusu Mamadou Niang, Gümbet'te güneşlenip yüzerken objektiflere takıldı.
Koronavirüs sebebiyle ara verilen İtalya liginde şampiyonun Atalanta ilan edilmesi için taraftarlar kampanya başlattı
Manchester Cityli İlkay Gündoğan kendisine göre dünyanın en iyi forvetinin Robert Lewandowski olduğunu söyledi.
Paraguay'da hapisanede bulunan Ronaldinho'nun cep telefonu olduğu ve bu sayede tanıdıklarıyla görüşebildiği belirtildi.
Galatasaray'ın efsane başkanı Faruk Süren döneminde yöneticilik yapan aynı zamanda Süren'in damadı olan Burak Elmas koronavirüsü yendi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışından havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılınca yerine geçecek olan teknik direktörün kim olacağı sorusu cevabını bekliyor. Sarı-lacivertli takımın başında 2 maça çıkan Zeki Murat Göle'nin başka maça çıkamayacak olması nedeniyle arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe için İspanyol basınından flaş bir isim ortaya atıldı.