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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00

Cumhurbaşkanı örnek yol gösterici

Cumhurbaşkanı örnek yol gösterici

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Aytemiz Alanyaspor'un İspanyol yıldızı Juanfran Türkiye'nin salgınla mücadelesini anlattı: “Türkiye'nin sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. Olağanüstü hal yok. Cumhurbaşkanı halktan çaba göstermesini istedi ancak en güzeli kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi.”

AKŞAM

Aytemiz Alanyaspor forması giyen İspanyol futbolcu Juanfran Moreno, Türkiye’de sağlık sisteminin çok iyi olduğunu söyledi. Salgından en çok etkilenen üçüncü ülke durumundaki İspanya’da olup bitenlere karşılık, Türkiye’nin durumunun oldukça iyi olduğunu dile getiren Juanfran, İspanya resmi haber ajansı EFE’ye şu açıklamaları yaptı: “Türkiye’deki vakalar en çok İstanbul’da yoğunlaşmış durumda ve her şey yeterince kontrol altında. Sağlık hizmetlerinde hiçbir şekilde tıkanma yok çünkü Türkiye’de sağlık sistemi çok iyi. Çok fazla hastane ve yatak var. Olağanüstü hal yok. İnsanlar kendi iyiliği için kuralları uyguluyor.

BURADA ŞİDDET YOK, HIRSIZLIK YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın covid-19’dan en fazla etkilenenlere yardım için başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na siyaset, futbolcu ve iş insanlarından büyük destek var. Cumhurbaşkanı, halktan bir çaba göstermelerini istedi. Ancak en güzeli, kendisinin örnek olup, yol göstermesiydi. Üstelik, yaşlıların evden çıkmamaları ve ihtiyaçlarını karşılamaları için emekli maaşlarını da artırdı. Burada her şey kontrol altında. Rahat olabilirsin. Şiddet yok, hırsızlık korkusu yok. Türkiye’de olmaktan çok memnunum. Tesisler her gün düzenli olarak dezenfekte ediliyor. 4 kişilik gruplar halinde antrenman yapıyoruz.”

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