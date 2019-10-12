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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım'a kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası maçında Arnavutluk'u mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya gösterdiğimiz bu günlerde, aldığı galibiyetle bu birlikteliğimizi pekiştiren ve tüm Türkiye’yi sevindiren A Milli Futbol Takımımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Erdoğan ayrıca, A Millilerin Fransa ile yapacağı mücadele için, "Fransa karşısında ve #Euro2020Yolunda başarılar Milli Takım!" ifadelerine yer verdi.

 

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