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aksam.com.tr
  • 09 Aralık 2020 Çarşamba 00:38
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'e destek mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'e destek mesajı yayımladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir'e yapılan ırkçılığa tepki gösterdi.

Konuyla ilgili tweet atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism"

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