Cuellar atağı

Flamengo’nun ise 26 yaşındaki futbolcunun en azından sene sonuna kadar takımda kalmasını istediği belirtildi. Tarafl ar arasındaki görüşmeler devam ediyor.
DIAGNE KIZDIRDI
KENDİSİNE talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon euro maaş talep eden Mbaye Diagne, ayrıca bonservis üzerinden de pay isteyince tepkileri üzerine çekti. Galatasaray yöneticiler, Senegalli forveti bir an önce satmak için her şeyi yapıyor.
BENNACER KAÇTI!..
FOOTBALL İtalia’nın haberine göre; Galatasaray, Ismael Bennacer için son anda bir teklif yapmasına rağmen oyuncu söz verdiği Milan’ın teklifini kabul etti. Böylece genç ön libero transferinde olumlu sonuç alınamadı.
TRANSFER TOPLANTISI
GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar, Türk Telekom Stadı’nda gizli bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Bu çok kritik zirvede konuşulan bazı futbolcular ise şunlardı: Radamel Falcao, Wanyama, Samatta, Ever Banega, Henry Onyekuru ve Gustavo Cuellar.
Kayseri Başkanı Erol Bedir, “3 Ağustos’a kadar Deniz’le ilgili gündem olabilir. Ancak bu tarihten sonra onu vermeyiz” dedi ama Cim-Bom, oyuncuyu bitirdi.
Sağ taraf Boyd ve Douglas ile güçlendirildi, sol tarafa da Paderborn’dan Jamilu Collins geliyor. Alman basını, Beşiktaş’ın ısrarlı olduğunu ve Padernborn’un bu ayrılıkla zora gireceğini yazdı!..
Galatasaray, Falcao transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda B Planını devreye sokacak.
Fenerbahçe transferde bir kez daha atağa kalkıyor. Dün Damien Comolli ile Ersun Yanal Samandıra’da bir araya geldi. İkili, transfer edilecek isimleri masaya yatırdı.
Milli futbolcu Zeki Çelik’i kadrosunda barındıran Fransız Kulübü Lille, Yusuf Yazıcı sevdasından vazgeçmiyor.
Burak Yılmaz'ı kadrosuna katmak için uzun süredir uğraş veren Lecce, bu transferden olumlu cevap alamayınca Khouma Babacar'ı gündemine aldı.
Fikret Orman, Abdullah Avcı’nın her ne kadar Enzo Roco’dan memnun olduğunu söylese de tecrübeli teknik adam stoper transferini ‘olmazsa olmaz’ olarak görüyor.