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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 08:00
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 09:39

Cuellar atağı

Cuellar atağı

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BREZİLYA basınında çıkan haberlere göre; Flamengo’nun ön liberosu Gustavo Cuellar konusunda Galatasaray’ın ısrarı sürüyor. İşte Galatasaray’ın son transfer haberleri…

Flamengo’nun ise 26 yaşındaki futbolcunun en azından sene sonuna kadar takımda kalmasını istediği belirtildi. Tarafl ar arasındaki görüşmeler devam ediyor.

DIAGNE KIZDIRDI

KENDİSİNE talip olan kulüplerden yıllık 5 milyon euro maaş talep eden Mbaye Diagne, ayrıca bonservis üzerinden de pay isteyince tepkileri üzerine çekti. Galatasaray yöneticiler, Senegalli forveti bir an önce satmak için her şeyi yapıyor.

BENNACER KAÇTI!..

FOOTBALL İtalia’nın haberine göre; Galatasaray, Ismael Bennacer için son anda bir teklif yapmasına rağmen oyuncu söz verdiği Milan’ın teklifini kabul etti. Böylece genç ön libero transferinde olumlu sonuç alınamadı.

TRANSFER TOPLANTISI

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve İdari Direktör Şükrü Hanedar, Türk Telekom Stadı’nda gizli bir transfer toplantısı gerçekleştirdi. Bu çok kritik zirvede konuşulan bazı futbolcular ise şunlardı: Radamel Falcao, Wanyama, Samatta, Ever Banega, Henry Onyekuru ve Gustavo Cuellar.

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