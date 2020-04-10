Cristiano Ronaldo'nun hareketi tepki çekti

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Fenerbahçe yıldız oyuncuyla anlaştı Sezon sonu Inter'den ayrılması beklenen ve daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelen Ganalı sol bek Kwadwo Asamoah'ın Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı ve bu nedenle Hoffenheim'dan gelen teklifi reddettiği belirtildi.

Terim'e gün doğdu! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Terim'e gün doğdu! 'Yeni Zidane' PSG ile anlaşamadı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e transferde müthiş haber. Tecrübeli çalıştırıcının gözdesi olan Adil Aouchiche'nin PSG ile anlaşamadığı açıklandı. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılıların, oyun stili Zidane'a benzetilen Aouchiche için bir kez daha temasa geçeceği belirtildi.

Chelsea'nin Uğurcan Çakır raporu ortaya çıktı Chelsea'nin Uğurcan Çakır raporu ortaya çıktı Her geçen gün performansını artıran ve Avrupa'nın büyük kulüplerinin radarına giren Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır için büyük bir övgü geldi.

Sergen'in yeni jokeri Sergen'in yeni jokeri Beşiktaş'ın geçen sezonun devre arasında Sivasspor'a kiraladığı Fatih Aksoy, Kırmızı-Beyazlı ekipte gösterdiği performansla adeta göz doldurdu. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda takıma dönecek olan 22 yaşındaki stopere yeni transfer gözüyle bakıyor.

Trabzonspor'da koronavirüs operasyonu Trabzonspor'da koronavirüs operasyonu Trabzonspor'un yıllık kadro maliyetini 126 milyon TL'den 104 milyon 857 bin TL'ye düşüren Başkan Ağaoğlu, virüs salgınından daha güçlü çıkmak için düğmeye bastı.

Takım arkadaşı açıkladı: Umarım Fenerbahçe'ye gitmez Takım arkadaşı açıkladı: Umarım Fenerbahçe'ye gitmez Fenerbahçe, Gremio'nun 10 numarası Isaque Elias Brito için harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler genç futbolcuya ‘Yeni Alex de Souza' gözüyle bakarken 22 yaşındaki oyuncunun takım arkadaşı Aldemir dos Santos Ferreira, “Isaque umarım Fenerbahçe'ye gitmez” ifadelerini kullandı.