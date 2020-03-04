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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 07:41
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 07:58

Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

Cristiano Ronaldo'nun annesi felç geçirdi

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Cristiano Ronaldo'nun 65 yaşındaki annesi Dolores Aveiro'nun iskemik inme (Beyin damarında oluşan pıhtı sonucu, beyne giden kan akımının azalması veya durması) geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun annesi Dolores Aveiro'nun iskemik inme (Beyin damarında oluşan pıhtı sonucu, beyne giden kan akımının azalması veya durması) geçirdiği açıklandı.

Salı sabaha karşı fenalaşan 65 yaşındaki anne Aveiro'nun sabaha karşı 04:00 sularında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Cristiano Ronaldo annesi Dolores Aveiro'nun sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Anneme destekleriniz için gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ederim. Şu anda durumu stabil halde ve hastanede olmaya devam ediyor. Ben ve ailem annem ile ilgilenen tüm sağlık ekibine teşekkür ediyor ve konuyla ilgili mahremiyetimize bu günlerde saygı gösterilmesini istiyoruz"

(Sporx)

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