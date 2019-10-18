Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamı!

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan örnek bir davranış geldi. Merih Demiral, Fransa ile oynanan maçta Kaan Ayhan'ın golü sonrası asker selamı verdiği için, Cengiz Ünder ise sosyal medya hesabına asker selamı yaptığı bir fotoğrafı paylaştığı sebebi ile İtalya'da eleştirilerin odağı olmuştu.

Öyle ki, İtalyan Senatör Roberto Calderoli, iki oyuncumuzun yaptığı paylaşımlar sonrasında "Savaş istiyorlarsa ülkelerine geri dönsünler" açıklamasını yapmıştı. Daha önce ırkçı söylemleriyle öne çıkan aşırı sağcı Senatör, "Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır. Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a gitsinler. Roma ve Juventus taraftarları onların formayı çıkarmasını ve takımdan ayrılmasını isteyerek iyi yaptı" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Roberto Calderoli, "İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler" demişti. Türkiye ile Fransa arasındaki milli maçta asker selamı verince Juventus'ta ceza alması gündeme gelen Merih Demiral, Portekizli takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun kendisine asker selamı vererek destek olduğunu açıkladı.

'İTALYAN SENATÖR ŞİMDİ NE YAPACAK'

Merih Demiral, "Juventus tesislerine gittiğimde Cristiano beni asker selamı vererek karşıladı. Bu hareketi karşısında şok oldum ama gurur duydum. Şimdi İtalyan senatörler ne yapacak çok merak ediyorum" dedi.