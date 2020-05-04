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aksam.com.tr
  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:28
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  • 04 Mayıs 2020 Pazartesi 13:28

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk anneler günü hediyesi

Cristiano Ronaldo'dan annesine 100 bin Euro'luk anneler günü hediyesi

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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, yaklaşan Anneler Günü için annesi Dolores Aveiro'ya 100 bin Euro'luk lüks bir otomobil aldı. Dolores Aveiro sosyal medya hesabından arabayla fotoğrafını "Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim" mesajıyla paylaştı.

Cristiano Ronaldo, Mart ayı başında felç geçiren annesi Dolores Aveiro'nun iyileştiğini ve karantinada bulunduğu Madeira adasındaki evine geldiğini açıklamıştı. Karantina günlerini Portekiz'deki Medeira adasında geçiren yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 65 yaşındaki annesine 'Anneler Günü' hediyesi olarak lüks bir araba aldı.

Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, sosyal medya hesabından kırmızı kurdele ile bağlanan arabası ve elinde çiçeği olan bir fotoğraf paylaştı, “Bugün aldığım hediyeler için çocuklarıma teşekkürler. Tüm annelere mutlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Ronaldo’nun annesine hediye ettiği lüks aracın fiyatının yaklaşık 100 bin Euro olduğu belirtildi. Önümüzdeki hafta İtalya’ya dönmesi ve idmanlara başlaması beklenen Cristiano Ronaldo, çocukları ve sevgilisi Georgina Rodriguez ile memleketi Madeira’da haftalığı 3500 Sterlin olan bir villa kiralamıştı.

(Fanatik)

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