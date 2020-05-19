Cristiano Ronaldo, Juventus tesislerine döndü

Ligin yeniden ne zaman başlayacağı netleşmezken, takımların lig başlayacakmış gibi hazırlıkları sürüyor.
Juventus’un Portekizli yıldızı Ronaldo da 72 gün sonra bu sabah, kulübün Continassa'daki tesislerine girişi sırasında görüntülendi.
Corriere dello Sport’un haberinde, yıldız futbolcunun bugün idmanlara başlamadan önce fiziki bazı testlerden geçeceği belirtildi.
Cristiano Ronaldo, İtalya’da Kovid-19 salgını yayılmadan önce gittiği memleketi Portekiz'in Madeira adasından 5 Mayıs’ta Torino kentine gelmişti.
Serie A takımları, başbakanlık kararnamesiyle dünden itibaren toplu antrenmanlara başlarken, Juventus da teknik direktör Maurizio Sarri yönetiminde ilk çalışmasını yapmıştı.
Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler dolayısıyla 9 Mart’tan beri maçların oynanmadığı Serie A’da ligin yeniden ne zaman başlayacağı halen netlik kazanmış değil. Son olarak, İtalya Futbol Federasyonu, dün yaptığı açıklamayla Serie A'nın 14 Haziran'dan önce başlamayacağını bildirmişti.
Gana basını, CSKA Sofya'nın sağ kanadı Edwin Gyasi'nin Beşiktaş'a imza atmak üzere olduğunu yazdı. Haber detayında, 28 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon Siyah-Beyazlı formayı giyeceği aktarıldı. Ayrıca Beşiktaşlı bir yöneticinin de transferi doğruladığı bilgisi verildi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe pandemi sürecindeki zararların bir kısmını aidatlardan telafi edecek. Pandemi nedeniyle yardım kampanyasını erteleyen Beşiktaş ile mali sıkıntıları büyüyen Fenerbahçe üyelik aidatlarını artırarak kulübe nefes aldırmayı planlıyor. Fenerbahçe 50, Beşiktaş 120 TL'lik yıllık ödeneği 500'e çıkaracak. Diğerleri ise beklemede.
Sezon sonunda Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray'ın ilk transfer hedeflerinden biri de 10 numara bölgesi. Cimbom, Faslı yıldızın satışından gelecek parayı Hakan Çalhanoğlu transferine harcamayı planlıyor. Milli futbolcunun Milan ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de en güçlü aday Nenad Bjelica olarak görünüyordu ancak ibre yavaş yavaş Erol Bulut'a kaymaya başladı. Bjelica'nın Türk futbolunu çok fazla takip edememesi nedeniyle yönetim içinde Erol Bulut ismi ağırlık kazandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Watford ve Championship temsilcisi Nottingham Forest, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Mbaye Diagne'nin fiyatını sordu. Sarı-Kırmızılılar, Senegalli forvetin bedelini 5 milyon Pound olarak belirledi.
TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor altyapısında forma giyen 16 yaşındaki Yiğit Şengil, Beşiktaş'la ilgili paylaşım yapması üzerine yeşil-beyazlı kulüpten gönderildi.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Bundesliga'dan üst düzey 2 takımın talip olduğu öğrenildi. Bu iki kulübün Wolfsburg ve Werder Bremen olduğu iddia ediliyor.