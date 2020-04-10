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aksam.com.tr
  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00
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  • 10 Nisan 2020 Cuma 08:00

Cristiano Ronaldo geri dönüyor! 50 milyon Sterlin...

Cristiano Ronaldo geri dönüyor! 50 milyon Sterlin...

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Juventus, Ronaldo'yu satmaya hazırlanıyor. Portekizli 50 milyon sterlin bonservisle R.Madrid'e dönüyor.

AKŞAM

2018 Temmuzunda 117 milyon euroya Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu yaz transfer döneminde eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Express.co.uk’un haberine göre; İtalyan ekibi, Portekizli yıldızı satmaya karar verdi. 35 yaşındaki süper star için ise 50 milyon sterlin bonservis bedeli belirlendi.

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Haberde Ronaldo’nun Real Madrid’e döneceğini bu paranın İspanyol ekibi tarafından ödenebileceğine değinildi. Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Jose Fonte de CR7’nin Real Madrid’e döneceğini söyledi. Fonte, “Madrid’i sevdiğini biliyorum. Kulüp de Ronaldo’yu seviyor. Real’in kapıları ona her zaman açık. Zaten R.Madrid, Ronaldo ayrıldıktan sonra hedeflerine uzanamadı. Ancak, Ronaldo geri döndüğünde La Liga’daki dengeleri bozacak” dedi.

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Yönetim kiralık yıldızlara, “Yüzde 60'ı kabul etmezseniz, bonservisinizi sezon bitmeden verebiliriz” önerisi getirdi. Gözden çıkartılan isimler de bu listeye dahil edildi. Yerliler ise indirimi kabul etti.

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