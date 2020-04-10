Cristiano Ronaldo geri dönüyor! 50 milyon Sterlin...

AKŞAM
2018 Temmuzunda 117 milyon euroya Real Madrid’den Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, bu yaz transfer döneminde eski takımına geri dönmeye hazırlanıyor. Express.co.uk’un haberine göre; İtalyan ekibi, Portekizli yıldızı satmaya karar verdi. 35 yaşındaki süper star için ise 50 milyon sterlin bonservis bedeli belirlendi.
9 YIL FORMASINI GİYMİŞTİ
Haberde Ronaldo’nun Real Madrid’e döneceğini bu paranın İspanyol ekibi tarafından ödenebileceğine değinildi. Ronaldo’nun Portekiz Milli Takımı’ndan arkadaşı olan Jose Fonte de CR7’nin Real Madrid’e döneceğini söyledi. Fonte, “Madrid’i sevdiğini biliyorum. Kulüp de Ronaldo’yu seviyor. Real’in kapıları ona her zaman açık. Zaten R.Madrid, Ronaldo ayrıldıktan sonra hedeflerine uzanamadı. Ancak, Ronaldo geri döndüğünde La Liga’daki dengeleri bozacak” dedi.
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