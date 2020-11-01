Cristiano Ronaldo döndü, Juventus kendine geldi

SPOR GÜNDEMİ

Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap Nurmagomedov'dan Macron'a ayetle cevap Dövüş kariyerini sonlandırdığını açıklayan Khabib Nurmagomedov, İslam karşıtı açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u yerden yere vurdu.

Everton'a bir darbe de Newcastle United'dan geldi Everton'a bir darbe de Newcastle United'dan geldi İngiltere Premier Ligi'ne harika bir başlangıç yapan Everton, Newcastle United maçında yenilmekten kurtulamadı. Cenk Tosun'un dönüş maçında sahadan 2-1 yenik ayrılan Everton, liderliği ise Liverpool'a kaptırdı.

Başakşehir seriyi 3 maça çıkardı Başakşehir seriyi 3 maça çıkardı Süper Lig'in 7. Hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Perotti ilk kez... Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu! Perotti ilk kez... Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu. Sarı-Lacivertlilerin yeni transferlerinden Diego Perotti de kafilede yer aldı. Sadık Çiftpınar, Ömer Faruk Beyaz ve Mame Thiam ise kadroya alınmadı.

Cristiano Ronaldo'nun dönüşü muhteşem oldu Cristiano Ronaldo'nun dönüşü muhteşem oldu Karantina süresini dolduran Cristiano Ronaldo'nun sonradan oyuna girip iki gol attığı maçta Juventus, Spezia deplasmanından 4-1'lik zaferle ayrıldı.