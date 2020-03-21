Cristiano Ronaldo 72 milyon TL'yi elinin tersiyle itti

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, kulübünün maaşlardan gönüllü fedakarlık talebini kabul etti.
Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri büyük ölçüde düşen Juventus, oyuncularından kulübe yardımcı olmak adına maaşlarının bir bölümünü gönüllü olarak vazgeçmelerini talep etti. Bu talebi kabul eden Cristiano Ronaldo, maaşının yüzde 33'lük kısmına denk gelen 10 milyon euro'dan (72 milyon TL) vazgeçti.
Juventus'tan yıllık 33 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo, ayrıca kişisel sponsoru nike ile ömür boyu süren yaklaşık 837 milyon euroluk da bir anlaşma yapmıştı.
İtalya'nın en çok kazanan futbolcusu olan Portekizli yıldız, koronavirüs salgını boyunca doğduğu şehir olan Madeira adasında kişisel izolasyona girmişti.
(Sporx)
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs gündemiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
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