Cristian Zapata'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Milan ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini açıkladı.

"GÖRÜŞÜYORUZ, İMZALAYACAĞIZ"

Brezilya basınına konuşan Braz, "Yalan söyleyemem. Zapata ve Jemerson ile görüşüyoruz. En az biriyle imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın detaylı araştırmalar sonrasında ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıkan Zapata'nın transferine onay verdiği biliniyor.

Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıkan tecrübeli stoper, Milan'da 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 gol attı.

(Sporx)