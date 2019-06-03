  • $5,881
  • 6,5711
  • 248.601
  • 89.972
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
03 Haziran 2019 Pazartesi 10:57 | Son Güncelleme: 03 Haziran 2019 Pazartesi 10:57

Cristian Zapata'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Cristian Zapata'da Fenerbahçe'ye rakip çıktı

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cristian Zapata için Brezilya'dan talip çıktı.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Milan ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiklerini açıkladı.

"GÖRÜŞÜYORUZ, İMZALAYACAĞIZ"

Brezilya basınına konuşan Braz, "Yalan söyleyemem. Zapata ve Jemerson ile görüşüyoruz. En az biriyle imzalayacağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal'ın detaylı araştırmalar sonrasında ciddi bir sakatlığı bulunmadığı ortaya çıkan Zapata'nın transferine onay verdiği biliniyor.

Kolombiya Milli Takımı ile 56 maça çıkan tecrübeli stoper, Milan'da 5 sezonda 148 maçta oynadı ve 5 gol attı.

(Sporx)

Tarih ve Turizm Cenneti: Alanya

Haydi Tatil Başlasın!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

İkinci el otomobil satışı yapan esnaf bayram satışından memnun

LGS soruları cevapları açıklandı! 2019 LGS sayısal sözel soruları ve cevap anahtarı

Copyright 2019
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.