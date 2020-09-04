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aksam.com.tr
  • 04 Eylül 2020 Cuma 18:25
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Costel Pantilimon, Denizlispor'da

Costel Pantilimon, Denizlispor'da

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AA

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Rumen kaleci 33 yaşındaki Costel Pantilimon ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Costel Pantilimon'un transferi nedeniyle Haluk Ulusoy Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, Costel Pantilimon'un kulübüyle olan işlemlerdeki gecikmeden dolayı transferinin bugüne kaldığını belirtti.

Pantilimon'un sözleşmeden sonra bugün yeni takımıyla idmanlara başlayacağını aktaran Çetin, "Geçmiş dönemde başarılara imza atmış bir sporcumuz. İnşallah önümüzdeki sezon da bizle beraber, hayalimizdeki hedeflere hep beraber, taraftarlarımızla beraber, bu süreçte bize eşlik edecek. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Çetin, bir soru üzerine takıma 3 oyuncu almak için çalışma yaptıklarını ifade etti.

"FUTBOL OYNAMAYA GELDİM"

Costel Pantilimon ise Denizli'ye geldiğinden beri çok güzel izlenimler edindiğini belirterek, "Buraya futbol oynamaya geldim. Bu benim en önemli işim. Arkadaşlarıma yardım edip hedeflere beraber ulaşmak istiyorum. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya çalışacağım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Costel Pantilimon, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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