Corinthians, bu sezon yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. Jailson bunların 21’inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.



Brezilya ekibi Corinthians’ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek Fenerbahçe’ye teklif sunacağı belirtildi.

(Fanatik)