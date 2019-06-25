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  3. Copa America'da coşan Mauricio Isla'nın talipleri artıyor

Copa America'da coşan Mauricio Isla'nın talipleri artıyor

Copa America'da coşan Mauricio Isla'nın talipleri artıyor

Brezilya’da devam eden Copa Amerika’da Şili Milli Takımı’nda ilk 11’de yer bulan Isla, gösterdiği performans sonrasında İspanyol ve İtalyan kulüplerinin radarına girdi.

İspanyol gazeteleri, Sarı-Lacivretli ekiple 1 yıl daha sözleşmesi olan 31 yaşındaki Şili’li sağ bek için Real Betis ve Celta Vigo’nun harekete geçtiğini duyururken, La Gazetta dello Sport da Lecce ile Genoa’nın da Şilili oyuncu için teklif hazırladığını yazdı. Fenerbahçe’nin 4-5 milyon euro gibi bir rakama Isla’nın gidişine onay vereceği belirtiliyor.

(Star)

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