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  3. Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Brezilya'da düzenlenen Copa America'da çeyrek finalde eşleşmeleri belli oldu.

Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

İşte eşleşmeler:

Brezilya - Paraguay

Venezuela - Arjantin

Şili - Kolombiya

Uruguay - Peru

Çeyrek finale yükselen takımlar 28 - 29 Haziran'da karşılaşacak. Yarı final 3 - 4 Temmuz'da, 3'üncülük maçı 6 Temmuz'da ve Copa America'nın final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak.

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