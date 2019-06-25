Copa America'da çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Brezilya'da düzenlenen Copa America'da çeyrek finalde eşleşmeleri belli oldu.
Bu yıl Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
İşte eşleşmeler:
Brezilya - Paraguay
Venezuela - Arjantin
Şili - Kolombiya
Uruguay - Peru
Çeyrek finale yükselen takımlar 28 - 29 Haziran'da karşılaşacak. Yarı final 3 - 4 Temmuz'da, 3'üncülük maçı 6 Temmuz'da ve Copa America'nın final karşılaşması ise 7 Temmuz'da oynanacak.