Copa America'da büyük sürpriz! Brezilya, Venezuela'yı geçemedi

Copa America 2019'da Brezilya ile Venezuela karşı karşıya geldi. Salvador şehrindeki Arena Fonte Nova'da oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Maçın ilk yarısında pozisyona girmekte zorlanan Brezilya, ikinci yarıda daha çok risk aldı. 60. dakikada Gabriel Jesus ve 87. dakikada Coutinho ile iki kez fileleri havalandıran Brezilya, VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı verilmesiyle mücadeleyi kendi seyircisi önünde gol atamadan kapattı.

Brezilya, bu sonuçla puanını 4'e yükselterek averajla Peru'nun önünde ilk sırada yer aldı. Venezuela ise ikinci maçında ikinci beraberliğini alarak umutlarını son maç gününe taşıdı.

Brezilya, grubun son maçında Peru ile karşılaşacak. Venezuela ise puansız Bolivya karşısında kazanarak gruptan çıkmaya çalışacak.