Comolli'den sert eleştiri: Biri ölürse ne olacak!

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, futbolu gelecekte nelerin beklediği konusunda şu iddialarda bulundu:

AKŞAM

Comolli, “Bir menajer geçen gün Premier Lig’de sadece 3 kulübün para harcayabileceğini söyledi. Transfer bundan sonra çok farklı olacak. Takaslar, krediler görebiliriz. Transfer ücretleri ve faaliyetleri büyük bir düşüş gösterecek. Bu kriz devam ederse kulüpler finansal olarak zor duruma düşecek. Ligi başlatmak isteyenler bir oyuncunun virüse yakalandığını ve öldüğünü veya akciğerlerinin futbol hayatı bitecek kadar hasar gördüğünü düşünsün. O zaman ne olacak?” dedi.

VİRÜSÜ UNUTTURUR

Comolli sezonun uzaması halinde futbolcu sözleşmelerinin de sorun olacağını belirterek, “Bence sezon uzarsa sözleşmelerin belirsizliği sorun olacak. Bitirmek de sorun olacak. Taraftarlara karşı da bir görevimiz var. Geceleri virüs dışında düşünecekleri bir şeyler de olmalı” diye konuştu.