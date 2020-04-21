Comolli'den sert eleştiri: Biri ölürse ne olacak!

AKŞAM
Comolli, “Bir menajer geçen gün Premier Lig’de sadece 3 kulübün para harcayabileceğini söyledi. Transfer bundan sonra çok farklı olacak. Takaslar, krediler görebiliriz. Transfer ücretleri ve faaliyetleri büyük bir düşüş gösterecek. Bu kriz devam ederse kulüpler finansal olarak zor duruma düşecek. Ligi başlatmak isteyenler bir oyuncunun virüse yakalandığını ve öldüğünü veya akciğerlerinin futbol hayatı bitecek kadar hasar gördüğünü düşünsün. O zaman ne olacak?” dedi.
VİRÜSÜ UNUTTURUR
Comolli sezonun uzaması halinde futbolcu sözleşmelerinin de sorun olacağını belirterek, “Bence sezon uzarsa sözleşmelerin belirsizliği sorun olacak. Bitirmek de sorun olacak. Taraftarlara karşı da bir görevimiz var. Geceleri virüs dışında düşünecekleri bir şeyler de olmalı” diye konuştu.
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
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Fenerbahçe'de ligin kalan bölümü için yapılacak hazırlıklar için TFF'nin başlama tarihini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tarih netleştikten sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde izole bir şekilde kampa girecek.
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