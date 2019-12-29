Comolli ve Ersun Yanal'dan çarpıcı açıklama: Kavga haberleri asılsız

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal devrenin son maçı öncesi yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı. Deneyimli teknik adam, “Artık gülmeye başladık. Fenerbahçe çok önemli bir futbol markası. Belirli cenahlardan hep aynı şeyler gelmeye başlıyor. Bu markaya zarar veriyor. Yalan söylemek topluma ihanet etmektir. Her hafta defalarca önce yönetimle, sonra Damien’le, sonra Başkanımızla her gün bir şeyler çıkıyor. Bunu bu şekilde yapmak ne kazandırıyor. Orada yaşlı başlı adamlar, kelli felli insanlar yalan söylemekten utanmıyorlar. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Yalan söylemeyin. Bir hafta övüyorlar, bir hafta yeriyorlar. Bu normal. Oyunumu eleştir. Oyunumu beğenmeyebilirsin ama yalan söyleyip olmamış bir olayı olmuş gibi göstermek bu toplumun vicdanına yapılan en büyük hakarettir. Bu camia birçok yerde duruşunu belli etti. Bunu bir daha mı tekrarlayalım” yorumunu yaptı.

Damien Comolli: Kavga haberleri asılsız

Kavga iddialarına açıklık getiren Sportif Direktör Damien Comolli, “Son zamanlarda çok fazla haber çıkmaya başladı, hikayeler üretilmeye başladı. Takımımızın içerisinde karışıklıklar olduğuna dair... Başkanımızla hocamız arasında, benim ve Başkanımız arasında gibi... Bunlar kesinlikle gerçeklikten çok uzak haberler. Takımımızın içinde herhangi bir kavga veya tartışma yok. Çok iyi ve düzenli bir iletişimimiz var. Son maçtan sonra da hocamızla kaptanımız arasında bir tartışma olduğu söylendi ama kesinlikle gerçek dışıdır. Biz galibiyetin keyfini çıkarıyorduk. Üçümüz kendi aramızda önümüzdeki maçı konuşuyorduk. Bu yüzden kesinlikle yanlış haber olduğunu söyleyebilirim. Yarınki (bugünkü) maç bizim için çok önemli. Beşiktaş maçının anlam kazanması için yarın mutlaka 3 puan almamız gerekiyor” diye konuştu.

Esprili diyalog

Comolli, Ersun Yanal’a hitaben, “Dışarı çıkarken restoran seçimi yaptığında her zaman iyi restoranları seçti. Bu konuda hem fikiriz. Sonra hesabı kim ödeyecek diye kavga ediyoruz” dedi. Bu anlar gülüşmelere neden olurken, Ersun hoca da Comolli’ye, “Fransız cimrisi. Cebinde akrep var. Büyük akrep var” diyerek cevap verdi. Comolli ise sözlerini, “Uçağı kaçıracağız. Gitmemiz lazım. Her seyahatte uçakta yan yana oturuyoruz“ diyerek noktaladı.

(Fanatik)