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  3. Comolli, İstanbul'da bulunan Gomis ile transfer görüşmesi yaptı

Comolli, İstanbul'da bulunan Gomis ile transfer görüşmesi yaptı

Comolli, İstanbul'da bulunan Gomis ile transfer görüşmesi yaptı

Fenerbahçe sezon başında da istediği Bafetimbi Gomis için yeniden harekete geçti. Gomis, İstanbul'a dönmeye sıcak bakıyor.

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Fenerbahçe'den çok flaş bir hamle geldi. Sarı- Lacivertliler geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de gol krallığı yaşayan Bafetimbi Gomis için bir kez daha harekete geçti. Fenerbahçe yönetimi transferde önemli bir adım attı.

İSTANBUL'DA BULUŞTULAR

Alınan bilgilere göre sportif direktör Damien Comolli şu anda İstanbul'da bulunan Fransız forvetle bir görüşme yaptı. Comolli bu kritik zirvede Fenerbahçe'nin resmi teklifini Gomis'e sundu.

BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK

33 yaşındaki futbolcunun İstanbul'a dönmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Comolli'nin kısa süre içinde Gomis'le yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu kez görüşmede menajer Mendy de yer alacak.

AL HILAL'LE DE GÖRÜŞÜLECEK

Ardından Gomis'in kulübü Al Hilal ile görüşülecek. Fransız yıldızın 1 yıl sözleşmesi kaldığı için Suudi kulübünün eli güçlü değil. Transferde kısa sürede önemli adımların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin Gomis transferinde en büyük kozu Patrick Mendy... Comolli çok yakın arkadaş olduğu Mendy ile sezon başı bir görüşme yapmıştı. İkilinin önümüzdeki günlerde yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

(Takvim)

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