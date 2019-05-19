Comolli Florian Aye ve Mathias Pereira Lage'yi takip ediyor

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, gelecek sezon da aynı kabusu yaşamamak için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda önümüzdeki sezonun kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertlilerde sportif direktör Damien Comolli, Fransa'ya gitmişti. Comolli burada radarına takılan genç futbolcuları izledi.

Ligue 2'deki Chateauroux - Clermont maçını statta izleyen Comolli'nin bu mücadelede iki genç futbolcuyu yakından takip ettiği öğrenildi. Comolli'nin Clermont forması giyen Florian Aye ve Mathias Pereira Lage'yi izlediği ve sarı-lacivertlilerin radarında bu isimlerin olduğu bildirildi.

Fransa'nın en iyi altyapı akademilerinden biri olan Auxerre altyapısından yetişen Aye, geçen yaz Clermont'a transfer olmuştu. Ligue 2'de 33 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu 17 gol ve 4 asistlik performansıyla birçok kulübün dikkatini çekti. Southampton, Leeds United ve West Ham United'ın da izlediği Aye'nin 2021'e kadar Clermont'la sözleşmesi bulunuyor.

Comolli'nin hedefindeki diğer isim olan Mathias Pereira Lage ise bu sezon 33 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Coupe de la Ligue'de de 2 maçta 2 gol atmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu, Ocak 2018'de sözleşmesini uzatmış ve 2021'e kadar imza atmıştı. Clermont altyapısından yetişen Lage, Portekiz U21 Milli Takımı'nın da formasını terletiyor. Lage hem orta sahada hem de kanatlarda görev yapabiliyor.

(HT)