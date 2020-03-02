'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

AKŞAM

KEVİN Prince Boateng’in sosyal medyadaki yorumu Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı... Devre arasında Fiorentina’dan kadroya katılan Ganalı oyuncu, “İyi hafta sonları” mesajıyla Instagram adresinden bir fotoğraf paylaştı... Yıldız oyuncunun bu paylaşımının altına dünya yıldızları yorumlar yaptı. En dikkat çekeni ise İtalyanların hırçın çocuğu Mario Balotelli’nin mesajıydı. Süper Mario, “İkinci fotoğrafta renklerin yanlış olduğunu görüyorsun” yorumunu yaptı. Boateng’in Balotelli’ye cevabı ise “Come to Beşiktaş (Beşiktaş’a gel)” oldu. Ganalı yıldız, mesajının sonuna gözleri kalpli emojiler de koydu. 33 yaşındaki futbolcunun bu mesajı binlerce beğeni aldı.

Boateng'in paylaşıma altına yorum yapan Mario Balotelli'yi Beşiktaş'a davet eden Boateng'e İtalyan yıldızın cevabı gündem oldu. Balotelli'nin yanıtı ise şu şekilde oldu: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor"

Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.