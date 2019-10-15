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  3. Kingsley Coman'ın Türk taraftar şaşkınlığı: Evimizdeydik ama çok fazlalardı, bu biraz garipti

Kingsley Coman'ın Türk taraftar şaşkınlığı: Evimizdeydik ama çok fazlalardı, bu biraz garipti

Kingsley Coman'ın Türk taraftar şaşkınlığı: Evimizdeydik ama çok fazlalardı, bu biraz garipti

A Milli Takımımızın Fransa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın sonrasında Kingsley Coman açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Coman, "Yoğun bir müsabakaydı, beraberlikle bitti. Daha iyi bir sonuçla ayrılabilirdik ama berabere kaldık, ne yazık ki böyle ayrılıyoruz. Kalan iki maçımızı kazanarak EURO2020'ye gitmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Türk taraftarlarımıza dikkat çeken Coman, "Evimizdeydik ancak çok fazla Türk taraftar vardı. Bu biraz garipti" dedi.

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