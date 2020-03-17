‘Çok farklı bir derbi oynadık'

AKŞAM
BEŞİKTAŞ’IN ara transfer döneminde Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Siyah-Beyazlı forma altında ilk derbisini Galatasaray’a karşı oynadı. Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz maçta fazla bir varlık gösteremeyen Ganalı oyuncu, 67. dakikada oyundan çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, dün ise derbinin ardından koronavirüs salgınına dikkat çekerek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “ Sessiz futbol, futbol değil. Ama daha önemlisi herkesin güvende olması. Kapalı kapılar ardından farklı bir derbi vardı. Gurur ve güçle oynadık.
Kulüplerin derinleşen mali yükünü Beşiktaş Başkanı Çebi yorumladı: “Dünyanın başına büyük bir bela gelmiş. Varsa para veririz, yoksa vermeyiz. Para pul konuşulacak zaman değil. Her birimiz mücadele verip, katlanacağız ve sabırlı olacağız. Önceliğimiz insan sağlığı.”
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz'ı, Barcelona, Manchester City ve Manchester United takibe aldı... İngiliz basınına yansıyan haberlere göre genç oyuncu, sezon sonunda bu üç takımdan birine gidecek.
Avrupa futbolunun 1 numaralı patronu ve 55 temsilcisi bugün telekonferans ile bir araya geliyor. Koronavirüs tehdidin futbol camiasında oluşturduğu sorunların masaya yatırılacağı toplantıda, yıl içinde düzenlenecek olan turnuvalarının son durumu da tartışılacak. EURO 2020'in kaderi de belli olacak.
TÜRKİYE Futbol Federasyonu, maçların seyircisiz oynanma kararıyla ilgili açıklama yaptı.
İtalya'da kulüpler nisan ayından itibaren futbolculara maaş ödememek için hukukçularla görüşüyor. Liglerin askıya alınması nedeniyle, futbolculara yapılan ödemelerin de askıya alınması gündemde.
İTALYA'DA spor camiası virüsle mücadelede maddi ve manevi seferberlik ilan etti.
Brezilya Serie A Ligi ekiplerinden Flamengo'nun teknik direktörü Jorge Jesus'a yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Deneyimli teknik adam Fenerbahçe'nin teknik adam gözdeleri arasında yer alıyordu.