‘Çok farklı bir derbi oynadık'

Boateng: “Sessiz futbol, futbol değil. Ama daha önemlisi herkesin güvende olması. Kapalı kapılar ardından farklı bir derbi vardı.”

AKŞAM

BEŞİKTAŞ’IN ara transfer döneminde Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, Siyah-Beyazlı forma altında ilk derbisini Galatasaray’a karşı oynadı. Türk Telekom Stadı’ndaki seyircisiz maçta fazla bir varlık gösteremeyen Ganalı oyuncu, 67. dakikada oyundan çıktı. 32 yaşındaki futbolcu, dün ise derbinin ardından koronavirüs salgınına dikkat çekerek sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: “ Sessiz futbol, futbol değil. Ama daha önemlisi herkesin güvende olması. Kapalı kapılar ardından farklı bir derbi vardı. Gurur ve güçle oynadık.