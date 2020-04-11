"Kariyerimde daha fazlasını yapabilirdim ama yeteneğimin yeterli olduğunu düşündüm. Yeterince çalışmadım. Daha çok çalışıp, daha az aptal şeyler yapmak isterdim.
İnsanlar idmanlarda benim Kaka kadar iyi olduğunu söylüyordu. Benim en iyi performansımı alabilecek teknik direktörlere ihtiyacım vardı ve PSG'de Carlo Ancelotti ile bunu yaşadım. Hiçbir zaman bağırmazdı, bizimle dışarıda yemeğe gelirdi.
Paris'te oynamak benim rüyamdı. Bu yüzden Roma'dan ayrıldım ve Antonio Conte çağırmasına rağmen Juventus'u reddettim." (sporx)
Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlar sonrası yollarını ayırdığı Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isim Laurent Blanc'tı... ESPN'nin haberine göre, Fransız antrenör kararını verdi işte detaylar...
Ertuğrul Dilek'in MHK başkanlığı dönemindeki uygulamasını TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik böyle eleştirdi: “İlk defa olan bir şey hakemleri torbaya sokmak. Ertuğrul Dilek'e nasip olan bu olay bizi kalbimizden yaraladı. Kendisine de ‘Ben bu torba işini sevmedim.' dedim. Torbaya ne attığını biz nereden biliyoruz. İnsan eli.”
Fenerbahçe'de yeni sezonla birlikte futbol yapılanması da değişiyor. Önceki iki sezonda Başkan Ali Koç'un zirvede olduğu Semih Özsoy'un iki, Comolli'nin ise üçüncü sırada yer aldığı bir futbol şeması söz konusuydu. Kaptan Emre Belözoğlu ile bu sistem rafa kalkıyor.
Galatasaray yönetiminin Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'dan maaş indirimi istemekten vazgeçtiği ancak kendisine ödenen bonusların bir kısmından feragat etmesinin isteneceği iddia edildi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Brescia'da forma giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılmayı kafasına koyan İtalyan oyuncu Mario Balotelli, İtalyan basınına göre ilk tercih olarak Galatasaray'ı belirledi.
Geçen sene Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray-Beşiktaş derbisi çok konuşulmuştu. Maçta taç kararı çok fazla tartışılmış ve taç sonrası Galatasaray'ın golü gelmişti. O maça dair karşılaşmanın hakemi eski FIFA kokartlı hakem Bülent Yıldırım'dan ise flaş bir itiraf geldi.
Eski Antayasporlu futbolcu Jeremy Menez, kariyeriyle ilgili pişmanlıklarını şu sözlerle anlattı;