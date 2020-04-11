Eski Antayasporlu futbolcu Jeremy Menez, kariyeriyle ilgili pişmanlıklarını şu sözlerle anlattı;

"Kariyerimde daha fazlasını yapabilirdim ama yeteneğimin yeterli olduğunu düşündüm. Yeterince çalışmadım. Daha çok çalışıp, daha az aptal şeyler yapmak isterdim.

İnsanlar idmanlarda benim Kaka kadar iyi olduğunu söylüyordu. Benim en iyi performansımı alabilecek teknik direktörlere ihtiyacım vardı ve PSG'de Carlo Ancelotti ile bunu yaşadım. Hiçbir zaman bağırmazdı, bizimle dışarıda yemeğe gelirdi.

Paris'te oynamak benim rüyamdı. Bu yüzden Roma'dan ayrıldım ve Antonio Conte çağırmasına rağmen Juventus'u reddettim." (sporx)