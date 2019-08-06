Cocu'lu Derby County Rooney'i oyuncu-antrenör olarak getiriyor

BBC'de yer alan habere göre takımın sahibi Melvyn Morris, Rooney'in İngiltere'ye bu şekilde geri dönmeye sıcak bakabileceğine inandığını belirtiyor.
Amerikan kulübü ile 2021 sonuna dek sözleşmesi bulunan Wayne Rooney, MLS All-Stars maçı sonrası yaptığı açıklamalarda; “Ne olacağını asla bilemezsiniz. Sözleşmemin sonunda, fiziksel olarak nasıl hissettiğimi göre kararımı vereceğim. Antrenörlük benim hedeflerimde olan bir şey. Koç olma yönündeki çalışmalarım iyi gidiyor. Ancak hala bir futbolcuyum ve oynamaya devam etmek istiyorum. Zamanı geldiğinde antrenörlük konusunda yönetim ile görüşebilirim." ifadelerini kullanmıştı.
Derby County Teknik Direktörü Phillip Cocu ise Pazartesi günü Championship açılışın karşılaştıkları Huddersfield Town maçı sonrası Rooney dedikoduları hakkında; "Bunun hakkında bir şey söyleyemem. Ekibi tamamlamak ve her zaman en iyisini bulmak için çok çalışıyoruz." demişti.
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