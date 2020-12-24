Club Brugge, Bas Dost ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

Club Brugge Kulübü, 31 yaşındaki santrfor Dost'un transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşma sağlandığını duyurdu.
Belçika basınında yer alan haberlerde Dost'un sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1,5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü.
Dost, ülkesinin Emmen, Heracles, Heerenveen, Almanya'nın Wolfsburg, Portekiz'in Sporting Lizbon takımlarında forma giydikten sonra Ağustos 2019'da Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.
Hollanda Milli Takımı'nda 18 kez görev yapan Dost, Eintracht Frankfurt kariyerinde 43 maça çıkıp 15 gol atmıştı.
Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-Kırmızılılar karara itiraz edeceğini açıklarken “Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yenerek çıkışını sürdürdü.
Süper Lig'in 14. Hafta maçında Kayserispor sahasında Konyaspor'u ağırladı. 87. dakikaya 1-0 önde giren Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a verilen 36 bin TL'lik para cezasını onadı.
PFDK, Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'ya 150 gün hak mahrumiyeti ve toplam 154.500 TL para cezası verdi.