Club Brugge, Bas Dost ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı

G.Saray'dan çok sert tepki! 'Bu senaryoyu...'

Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen 5 maçlık cezayla ilgili açıklama yayımladı. Sarı-Kırmızılılar karara itiraz edeceğini açıklarken “Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikârdır” ifadelerini kullandı.