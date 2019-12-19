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  3. Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi

Cleveland Cavaliers, Cedi Osman'ın 18 sayı attığı maçta Hornets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Charlotte Hornets'i 100-98 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Cavaliers, ilk 5'te başlayarak 32 dakika 11 saniye sahada kalan Cedi Osman'ın 18 sayı, 3 ribaunt, 1 asist, 2 top çalma, 1 blokluk performans sergilediği maçta Hornets'i 100-98 yendi ve 7. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Collin Sexton 23, Kevin Love 16, Tristan Thompson 14 sayı attı.

Sezonun 18. yenilgisini yaşayan Hornets'ta Terry Rozier 35, Cody Zeller 15, Marvin Williams 10 sayı kaydetti.

Öte yandan milli basketbolcu Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın evinde Miami Heat'e 108-104 kaybettiği mücadelede 6 sayı üretti.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Washington Wizards-Chicago Bulls: 109-110 (Uzatmada)

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 99-112

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 104-108

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets: 100-98

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 126-122

Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans: 99-107

Denver Nuggets-Orlando Magic: 113-104

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 103-109

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 122-112

(AA)


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