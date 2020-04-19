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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 20:50
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 20:50

City'den 16'lık transfer

City'den 16'lık transfer

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Peru'nun Alianza Lima takımında forma giyen 16 yaşındaki sağ bek Kluiverth Aguilar'ı transfer etti.

Alianza Lima Kulübünden yapılan açıklamada, Kluiverth Aguilar'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı, genç oyuncunun 18 yaşına basana kadar kulüpte kalacağı duyuruldu.

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Perulu oyuncunun gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde satışından pay alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Aguilar'ın transferi için "Peru futbolunun son yıllarda Avrupa'ya gerçekleştirdiği en önemli transfer." ifadesi kullanıldı.

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