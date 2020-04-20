Çin'in Wuhan Zall takımı, 104 gün sonra şehre döndü

Çin’in Wuhan Zall takımı 4 aylık aranın ardından şehrine döndü. Ocak ayında İspanya’nın Malaga şehrinde kamp çalışmalarına giden ve ardından artan korona virüs olayları sonrası ülkeye dönemeyen Wuhan Zall, şehrine ulaştı. Wuhan şehrinin karantinada olmasından dolayı, İspanya’dan Almanya’ya uçan takım, 16 Mart’ta Çin’e indi. Kafile, Shenzhen’de 3 haftalık karantinaya girdi.
Karantina sürecini atlatan futbolcular ve teknik heyet, 104 gün sonra ise şehrine döndü. Tren istasyonunda taraftarlarının çiçeklerle karşıladığı takım, çarşamba günü idmanlarına başlayacak.
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.