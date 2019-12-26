Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9451
  • 6,5944
  • 286.919
  • 114305
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon euro sınırı

Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon euro sınırı

Çin'de yabancı futbolculara yıllık maaşta 3 milyon euro sınırı

Çin Süper Lig'de takımlar yeni sezonda 4 yabancı oyuncuyla sahada yer alabilecek.

Çin Futbol Federasyonu (CFA) yılbaşından itibaren yabancı futbolcu maaşlarını 3 milyon avro ile sınırlandırdı. 

Şinhua ajansının haberine göre, CFA, Çin Süper Lig kulüpleriyle yaptığı toplantı sonrası 2020 sezonu için maaşlarda düşüş yapılacağını duyurdu.

CFA'nın benimsediği yeni politikaya göre, yerel futbolcuların yıllık maaşları vergiler dahil 10 milyon yuan (yaklaşık 1,45 milyon dolar), yabancı uyruklu futbolcuların yıllık maaşları ise vergiler hariç 3 milyon avroyu aşamayacak.

Bununla birlikte yerel kulüplerin harcamaları da 1,1 milyar yuan (yaklaşık 160 milyon dolar) ile sınırlandırılırken, kulüplerin maaş harcamaları toplam harcamalarının yüzde 60'ını geçmeyecek.

Ayrıca, Çin Süper Lig'de daha önce sahada 3 yabancı oyuncuya izin verilirken, yeni sezon için bu sayı 4'e çıkarıldı.

CFA Başkanı Çın Şüyüen, "Kulüplerimiz çok fazla para harcadı ve bizim profesyonel futbolumuz sürdürülebilir bir şekilde yol almadı." ifadelerini kullanarak, zamanında harekete geçilmezse yıkıcı sonuçlar olabileceği uyarısında bulundu.

Futbolda istediği başarıyı yakalamayan Çin futbol kulüpleri, son yıllarda astronomik ücretlerle yaptığı yabancı futbolcu transferleriyle adlarından sıkça söz ettirmişti.

(AA)


'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
Burak Özçivit'ten Kuruluş Osman açıklaması
'Aleyna Tilki kimmiş gösteririm'
Yağmur Tanrısevsin ve Murat Cemcir aşk mı yaşıyor?
Derbide barıştılar
<p>Kahta ilçesinin Narince beldesi Bağbaşı köyü sakinleri, Mustafa Taş´a ait tarlada, girişi bulunan

Köylüler, Roma Dönemine Ait Kaya Mezarlar Buldu

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Şile'de dehşet veren görüntü! 15 yıl önce bırakmışlar

Fotoğraflarla 2019