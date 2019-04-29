Çin'de Talisca şoku!

Yapılan kontrollerin ardından Talisca'nın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Guangzhou'nun Lifa ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maçta sakatlanan Brezilyalı futbolcunun durumunun ciddi olduğu, sakatlığının tamamen geçmesi için ameliyat olacağı açıklandı.

Talisca Çin'de kaç gol attı?

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig'inde bu sezon 6. maçını geride bırakan Anderson Talisca, yaptığı son duble ile 5 gole ulaştı. AFC Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 4 golü bulunan Brezilyalı yıldız bu sezon toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.

2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Anderson Talisca, geçen sezon Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig'inde 18 maçta 16 gol ve 2 asist kaydetmişti.