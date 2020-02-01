  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00
  • |
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 08:00

Çin futbolu batıyor

Çin futbolu batıyor

Paylaş

Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.

AKŞAM

ÇİN Süper Ligi’nin ertelenmesi, ülke futbolunu bir belirsizliğe sürüklüyor. Çin basını, ligin planlandığı gibi Mart ayında başlamaması halinde büyük bir kaosun yaşanacağını vurguladı. Çin futbolunun uluslararası rekabetten de geri kalacağı hatırlatılan haberlerde, birçok yabancı sponsorun Çin futbolundan desteğini çekmeye başladığı da hatırlatıldı. Çin Futbol Federasyonu’nun planlama konusunda büyük sıkıntıya düştüğü de belirtilen haberlerde, “Virüs salgınının durdurulamaması halinde Çin Ligi’nin bu sezon hiç oynanamaması olasılığı da bir felaket senaryosu” ifadesi kullanıldı. Çin Ligi’nin kısa dönemli bir turnuva olarak yeniden planlanması da tartışılıyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

20.30 tepkisi

title

Kiralık Guilherme

title

Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Trabzonspor, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Manoel Messias´ı Trabzon´a Getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Çin futbolu batıyor
Çin futbolu batıyor

Çin futbolu batıyor

Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.

20.30 tepkisi
20.30 tepkisi

20.30 tepkisi

“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”

Kiralık Guilherme
Kiralık Guilherme

Kiralık Guilherme

Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.

Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler
Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

Derbide hak eden kazansın! Trabzonspor-Fenerbahçe muhtemel 11'ler

İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.

Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı
Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı

Kasapoğlu'ndan dostluk çağrısı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.

Lucescu: Her şeye cevap vermem
Lucescu: Her şeye cevap vermem

Lucescu: Her şeye cevap vermem

Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.

Sergen Yalçın'la siftah! Çaykur Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler
Sergen Yalçın'la siftah! Çaykur Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Sergen Yalçın'la siftah! Çaykur Rizespor-Beşiktaş muhtemel 11'ler

Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.