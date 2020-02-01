Çin futbolu batıyor

AKŞAM
ÇİN Süper Ligi’nin ertelenmesi, ülke futbolunu bir belirsizliğe sürüklüyor. Çin basını, ligin planlandığı gibi Mart ayında başlamaması halinde büyük bir kaosun yaşanacağını vurguladı. Çin futbolunun uluslararası rekabetten de geri kalacağı hatırlatılan haberlerde, birçok yabancı sponsorun Çin futbolundan desteğini çekmeye başladığı da hatırlatıldı. Çin Futbol Federasyonu’nun planlama konusunda büyük sıkıntıya düştüğü de belirtilen haberlerde, “Virüs salgınının durdurulamaması halinde Çin Ligi’nin bu sezon hiç oynanamaması olasılığı da bir felaket senaryosu” ifadesi kullanıldı. Çin Ligi’nin kısa dönemli bir turnuva olarak yeniden planlanması da tartışılıyor.
Lig bu sezon oynanmayabilir, sponsorlar da Çin’den desteklerini çekmeye başladı.
“Antalya’da saat 20.30’da bir maç oynanmaz. Sivas’ı bilmiyorlar. O maçı saat 20.30’da oynayıp buraya gelirsek, uçak iner veya inmez, bir sürü şey olur. 2 gün sonra Başakşehir ile hayati maçımızı var.”
Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.
İki kulüp arasında yaşanan söz düellosu ortamı gerdi. Temennimiz bugün 20.00’de oynanacak karşılaşma sonrası hak eden tarafın kazanması, konuşulan tek şeyin saha içindeki futbol olması.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.
Beşiktaş’ta Sportif Direktörlük için adı geçen Lucescu, “Şu anda bunu konuşmak istemiyorum. Benden her şeye cevap vermemi bekliyorsunuz” yorumunu yaptı.
Beşiktaş, yeni teknik direktörü yönetiminde ilk maçına çıkacak. Kartal, Çaykur Rizespor karşılaşmasında bu olumlu havayla birlikte 3 puana ulaşmak istiyor. Siyah-Beyazlılar. galibiyete hasret... Genç hocanın uğraşması gereken birçok sorun bulunuyor.