Çimşir: Bu bize yeter

AKŞAM
TRABZONPOR Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, camiaya önemli mesajlar verdi: “Trabzonspor’da teknik direktörlük kolay değil. Sağ olsun yönetim bana güvendi, inandı. Onları mahçup etmemek birinci önceliğim. Bunun için de daha fazla çalışmak gerekiyor. Ben de taraftar olsam kafamda acabalar olabilir. Bunlar doğal ama ön yargı kötüdür ve doğru bir yol değildir. Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyorlar. Taraftar kimsenin tarafı olmasın, taraf olacakları yer Trabzonspor.
TARAFIMIZ TRABZON
Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün ben teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra zaten gidişatla ilgili bir olumsuzluk olacaksa zaten tepkilerini gösterebilirler. Benim onlardan ricam; bu takımın yanında olsunlar, destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor Kulübü olsun. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz.”
Ben balıkçı çocuğuyum
HÜSEYİN Çimşir balıkçı bir ailenin çocuğu olduğunu da belirterek, “Geçim şartları kolay değildi. Ona rağmen babam yememizi, giyinmemizi bir şekilde karşılıyordu. Borç alıyordu, ödüyordu. Futbolcu olmam için çok fedakarlık yaptı. Hakkı ödenmez” dedi
Galatasaray’da başkan adayları çalışmaya başladı. Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir isimleri kulislerde konuşuluyor. Korkut, Elmas ve Fatinoğlu ‘Çatı aday’ konusunda hemfikirler. Bu konuda eski başkanlar Faruk Süren ve Mehmet Cansun isimleri ön plana çıkmış durumda.
ERGİN ATAMAN: Hırvatistan, Larkin’e ciddi bir teklif yaptı. Şimdi biz kendi elimizde olan bir oyuncuyu neden kaçıracağız? Sağ olsun, Cumhurbaşkanımız birçok olayda olduğu gibi duyarsız kalmadı buna.
TFF’NİN yayın organı Tam Saha Dergisi’nin araştırmasına göre son üç sezonda yerli futbolcuların oynama sürekliliğinde en düşük dönemi yaşıyoruz.
Başkan Ahmet Nur Çebi, Corendon Airlines ile yapılan sponsorluğun ardından, “2019 yılında başlayan değişimi 2020’de de devam ettireceğiz” dedi.
Burak kendine geliyor
Sergen Yalçın’ın gelmesiyle yeni bir hava yakalayan Beşiktaş, kritik viraja girdi. Siyah-Beyazlılar, Gaziantep, Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor maçlarından 12 puan çıkarırsa zirvenin ortaklarından olacak.
F.Bahçe, Trabzon deplasmanı dönüşünde güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğunu, havaalanına giderken kendilerine silah gösterildiğini iddia etti. Trabzon valiliği, “O kesinlikle silah değil, cep telefonu. Güvenlik zaafı yok” dedi.