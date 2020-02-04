Çimşir: Bu bize yeter

“Yan yana durursak biz bize yeteriz. Yönetim sağ olsun bana güvendi. Mahçup etmemek için çok çalışmalıyım.

AKŞAM

TRABZONPOR Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, camiaya önemli mesajlar verdi: “Trabzonspor’da teknik direktörlük kolay değil. Sağ olsun yönetim bana güvendi, inandı. Onları mahçup etmemek birinci önceliğim. Bunun için de daha fazla çalışmak gerekiyor. Ben de taraftar olsam kafamda acabalar olabilir. Bunlar doğal ama ön yargı kötüdür ve doğru bir yol değildir. Benim antrenörlük potansiyelimi bilmiyorlar. Taraftar kimsenin tarafı olmasın, taraf olacakları yer Trabzonspor.

TARAFIMIZ TRABZON

Sevebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama eğer bu kulübün ben teknik direktörüysem, oyuncu da formasını giyiyorsa koşulsuz, kayıtsız, şartsız destek olmak zorundalar. Ondan sonra zaten gidişatla ilgili bir olumsuzluk olacaksa zaten tepkilerini gösterebilirler. Benim onlardan ricam; bu takımın yanında olsunlar, destek olsunlar. Tarafları Trabzonspor Kulübü olsun. Biz yan yana durursak biz bize yeteriz.”

Ben balıkçı çocuğuyum

HÜSEYİN Çimşir balıkçı bir ailenin çocuğu olduğunu da belirterek, “Geçim şartları kolay değildi. Ona rağmen babam yememizi, giyinmemizi bir şekilde karşılıyordu. Borç alıyordu, ödüyordu. Futbolcu olmam için çok fedakarlık yaptı. Hakkı ödenmez” dedi