Cimbom'un iştahı kabardı! 450 milyon TL'lik inanılmaz gelir

Fatih Terim önderliğinde, 22. şampiyonluk için büyük bir avantajı elinde bulunduran Galatasaray sezon sonu mutlu sona ulaşması halinde ekonomik olarak da çok büyük bir kazanç sağlamış olacak. Sarı-kırmızılı kulübün kasasına Süper Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkından dolayı yaklaşık 450 milyon TL gibi bir rakamın girmesi bekleniyor.

SÜPER LİG'DEN YAKLAŞIK 200 MİLYON TL

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018/2019 sezonunu şampiyon bitirmesi halinde, katılım payı, geçmiş şampiyonluk primi, performans primleriyle birlikte bir sezon için yaklaşık 200 milyon TL kasasına koymuş olacak. Sarı-kırmızılı takımın 31. hafta itibariyle 46,8 milyon TL galibiyet primi ve 11,7 milyon TL beraberlik primi bulunuyor.

Galibiyet primi: 46,8 milyon TL

(31. haftaya kadar)

Beraberlik primi: 11,7 milyon TL

(31. haftaya kadar)

Şampiyonluk ödülü: 33 milyon TL

Sezona katılım payı: 35 milyon TL

Geçmiş şampiyonluk primi: 63 milyon TL

UEFA'DAN DA EN AZ 200 MİLYON TL

Galatasaray elde edilecek 22. şampiyonlukla birlikte, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etme fırsatı bulacak. Sarı-kırmızılı kulüp Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım nedeniyle 105 milyon TL kazanacak. Sarı-kırmızılı takımın yayın hakları, maç primleriyle birlikte yaklaşık 100 milyon TL daha kasasına koyacak. Şampiyonlar Ligi gişe gelirleri, ürün satışı gibi ek gelirlerle birlikte Galatasaray'ın toplam gelirinin 250 milyon TL'yi bulması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi doğrudan katılım payı: 105 milyon TL (15,25 milyon euro)

UEFA yayın hakları ve maç primleri: 100 mliyon TL

GEÇEN SEZON 34, 2 MİLYON EURO

(*Yaklaşık 240 milyon TL)

Galatasaray, geçen sezon bir galibiyet ve bir beraberlikle veda ettiği Şampiyonlar Ligi'nde turnuvaya katılım, performans ve yayın-pazarlama-piyasa havuzundan toplam 34,2 milyon euro kazanmıştı.

(Sporx)