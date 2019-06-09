Cimbom'un ilk transferi sağlık kontrolünden geçti

Yeni sezonda üç kulvarda mücadele edecek olan sarı kırmızılılar geniş bir kadro kurmak isterken transferde öncelik bonservis bedeli olmayan oyunculara verildi.

Hollandalı oyuncu Ryan Babel ile her konuda anlaşma sağlandığı öğrenilirken, Şener Özbayraklı'nın da sağlık kontrolünden geçtiği ve her iki oyuncu için de resmi açıklamanın hafta başında yapılacağı belirtildi. Çaykur Rizespor forması ile ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriç için ise sarı kırmızılıların ısrarının sürdüğü ve hafta içi Karadeniz ekibiyle temasların sıklaşacağı kaydedildi.

Attığı 14 gol ile şampiyonlukta oldukça önemli bir rol üstlenen Henry Onyekuru'nun tekrar kiralanması gündemde. Everton kulübünün talep ettiği bonservis bedeli yüksek olsa da Nijeryalı oyuncunun Galatasaray'da mutlu olduğu ve şartların oluşması durumunda takımda kalmak istediği ifade edildi.

Öte yandan, Emre Akbaba'nın sakatlığının uzun sürecek olması ve Badou Ndiaye'nin de söleşmesinin sona ermesi ile birlikte orta alana takviye yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için Sevilla forması giyen Ever Banega'nın ismi gündeme gelse de İspanyol ekibinin talep ettiği yüksek bonservis bedeli transferin önündeki en büyük engel olarak göze çarpıyor.

Devre arasında Standart Liege'den transfer edilen Christian Luyindama'nın zorunlu satın alma opsiyonunu Haziran ayı içinde kullanacak Galatasaray'ın transfer bütçesi yaratmak için oyuncu satışı yapması bekleniyor. Kış döneminde Suudi Arabistan ekiplernin radarında olan Younes Belhanda'nın takımda kalmasına kesin gözüyle bakılırken, teklif gelmesi durumunda gönderilebilecek isimlerin başında ise Mbaye Diagne'nin olduğu iddia ediliyor.

(beINSports)