Cimbom'da Jesse Sekidika devrede yolcu

Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.
Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti.
Teknik heyet, Nijeryalı oyuncunun devre arasında mutlaka kiralanmasını istiyor.
Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası Trabzonspor'da teknik direktör arayışları sürerken adaylardan biri de Samet Aybaba idi. Tecrübeli antrenör, Bordo-Mavililerle görüştüğünü ifade ederken resmi bir teklif almadığını dile getirdi.
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde yeniden kiralamak istediği Henry Onyekuru, ilk kez Sarı-Kırmızılılara şart koştu. Başarılı futbolcu, Cimbom'a “6 aylığına gelmem, 1.5 yıllık anlaşma sağlarsanız dönmek isterim” dedi.
'Uzun yıllardır böylesini görmemiştim'
İmkansızlıklara rağmen taktisyenliğini konuşturan tecrübeli çalıştırıcı 2-5-3 sistemini getirdi. Siyah-beyazlılar artık özellikle iç saha maçlarına tamamen ofansif bir anlayışla çıkacak.
Trabzonspor ile ismi anılan Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili kulübün kendisine ihtiyaç duyması halinde göreve hazır olduğunu belirterek, "Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır" dedi.
Teknik direktör Erol Bulut, Fenerbahçe'de önemli bir istatistik elde etti.