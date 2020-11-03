Cimbom'da Jesse Sekidika devrede yolcu

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Galatasaray'da en büyük hayal kırıklıklarından biri Jesse Sekidika oldu.

Geçen sezonun devre arasında Eskişehirspor'dan transfer edilen Nijeryalı futbolcu, teknik heyetin gözüne bir türlü giremedi.

Bu sezon hiçbir resmi maçta süre alamayan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ise ligde sadece 87 dakika forma giymişti.

Teknik heyet, Nijeryalı oyuncunun devre arasında mutlaka kiralanmasını istiyor.